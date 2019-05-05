İnanılmaz yetenek: Burnundan içip gözlerinden fışkırtıyor

Çin'in Henan eyaletindeki Xinxiang bölgesinde yaşayan Zhang Yilong'un isimli kungfu ustasının yeteneği, görenleri hayrete düşürüyor.

Yilong'un Youtube'da paylaşılan bir videosu, kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

Kungfu ustası Yilong, kısa sürede viral olan videosunda burnundan su içerek gözlerinden fışkırtıyor. Yilong, yeteneğini zorlayıp bir sonraki seviyeye geçerek, burnundan içtiği sütü de gözyaşı kanalından dışarı akıtıyor.

Görüntülerde Kungfu ustası, gözlerinden akan suyla bir bitkiyi suluyor, gözyaşı kanallarından fışkırttığı sütle yazı yazıyor.

Yilong'un Çin'in dövüş sanatı kungfu alanında 10 yıl çalıştıktan sonra bu gibi yeteneklere sahip olduğu belirtiliyor.