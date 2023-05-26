Kuraklığın pençesindeki Afganlar, İran'ın ''su'' talebinden şikayetçi

Afganistan'da son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle İran ile 1973'te imzalanan anlaşmayla çözüme kavuşan Hilmend Nehri'ndeki suyun paylaşımına ilişkin sorun, taraflar arasında yeniden tartışma konusu oldu.

İranlı yetkililer, Afgan tarafının anlaşmaya uymadığını, bu nedenle ülkelerinin hakkı olan suyu alamadıklarını sert ifadelerle dile getirirken Afganistan'ın Taliban yönetimi bunu reddediyor.

Taliban, söz konusu anlaşmaya bağlı olduklarını, nehirde "yeterli miktarda" su olması halinde İran'ın hakkı olan su payını alacağını ancak kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğünü vurguluyor.

Buna karşılık İran, teknik bir heyetin barajları ziyaret ederek bu durumu teyit etmesi gerektiğini ifade ediyor ancak Taliban yönetimi bu öneriye sıcak bakmıyor.

Taliban yetkilileri, kuraklık ve su krizinin küresel bir sorun olduğunu belirterek İranlı yetkililerin bu durumu sert ifadelerle diplomatik krize dönüştürmemesi gerektiğinin ve sorunun diyalogla çözülebileceğinin altını çiziyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de AA muhabirine açıklamada bulunan Afganlar, İranlı yetkililerin sert ifadelerini eleştirdi.

Kafe işletmecisi İsmetullah Kaker, su konusunda Afganistan'ın tamamıyla haklı olduğunu, İranlı yetkililerin sert açıklamalarının her iki ülkeye de kazanç sağlamayacağını belirtti.

Milyonlarca Afgan'ın İran'da yaşadığını ve bu gerilimin onlara da zarar verebileceğini vurgulayan Kaker, şöyle devam etti:

"Barışçıl bir neticeye varmalarını ve iki ülke arasında iyi bir yol bulunmasını umuyorum. Burada su olsa ve vermesek bu, bizim ayıbımızdır. Su olmadığında ki suya güçlü bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz, bu da İran'ın sorunudur. Kendimiz şiddetli bir şekilde suya ihtiyaç duyarken komşumuza nasıl verelim de biz susuz kalalım."

Kuraklık nedeniyle gerekirse barajlardaki suyun tutulmasının lazım geldiğini belirten Kaker, Taliban'ın İranlı teknik heyete barajlarda inceleme yapmasına izin vermemesi yönündeki kararını da desteklediğini ifade etti.

"GÜCE GÜÇLE KARŞILIK VERİRİZ"



Devlet memuru Hamidullah Eslemi de daha önceye kıyasla Kabil'de bile yer altı su seviyesinin ciddi bir şekilde düştüğünü söyleyerek yakında insanların içme suyu temininde dahi ciddi sorunla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

İran'ın sert açıklamalarını doğru bulmadığını dile getiren Eslemi, "Amerika'yı yendik, İran'ı mı yenemeyeceğiz. Afganistan'ın suya ihtiyacı var. Barajlar kapatılmalı. İran güç kullanırsa Afganların da karşı çıkmaya gücü yeter. Güce güçle karşılık veririz." diye konuştu.

"ASLINDA HALKI UYARIYORLAR"



Manav Kerim Mensuri ise Afganistan genelindeki kuraklığın pazarı etkilediğini, meyve ve sebze fiyatlarını artırdığını söyledi.

Afganistan'ın İran gibi denize açılmadığını; doğal su kaynaklarının kısıtlı olduğunu ifade eden Mensuri, İran tarafının Afganistan ile ortak kültürel ve tarihi geçmişini göz önüne alarak politika tayin etmesi gerektiğini kaydetti.

Gerilim yaratmanın çözüm olmadığını savunan Mensuri, "Taliban'ı uyarıyorlar (İran için) ama aslında Afgan halkını uyarıyorlar. Tüm Afgan halkının karşısında duruyorlar." dedi.

Mensuri, İranlı heyetin Afganistan barajlarında inceleme yapmasına da izin verilmemesi gerektiğini savundu.

"AFGANİSTAN HAKKINA SAHİP ÇIKINCA SORGULANMAYA BAŞLANDI."



Bakkal Temim Sıdıki, Afganistan'da 40 yıldan fazladır süren çatışmalı ortamın İran'a hakkı olandan daha fazla suyu alma fırsatı verdiğini, artık bu dönemin sona erdiğini, bundan böyle Afganistan'ın hakkı olana sahip çıkacağını dile getirdi.

Su konusunda ülkesinin haklı olduğunu savunan Sıdıki, şöyle konuştu:

"Kuraklık var. Bu nedenle suya ihtiyacımız var. Hangi vilayete giderseniz gidin, kuraklık var. Tarım yapılamıyor. Her şey dışarıdan geliyor. 40 yıldır Afganistan'ın suyunu aldılar. (Su konusu) O zaman gündeme gelmedi. Şimdi Afganistan hakkına sahip çıkınca sorgulanmaya başlandı."

İRAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ SU KRİZİ



Afganistan ile İran arasında bulunan Hilmend Su Yolu üzerindeki su sorunu 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuşmuştu.

Anlaşmaya göre, Afganistan Hilmend Nehri'nden İran'a "normal koşullarda" saniyede 26 metreküp su vermeyi taahhüt etmişti. Bunun 22 metreküpü, "İran'ın su hakkı" olarak tanımlanırken 4 metreküpü ise Afganistan'ın İran'a yönelik "iyi niyet göstergesi" olarak belirlenmişti ancak anlaşmada yer alan "normal koşullar" ifadesi suyun azaldığı ya da kuraklığın yaşandığı dönemleri kapsamıyor.

Bu nedenle son yıllarda Afganistan'da yaşanan kuraklık nedeniyle İran'a akan su miktarının azalması, Tahran yönetimini rahatsız etmeye başlamıştı. Sık sık kurak dönemler geçiren iki ülke, 1973'te imzalanan anlaşmaya bağlı olduklarını ifade etmelerine rağmen su sorunu nedeniyle karşı karşıya geliyor.

Taliban yönetimi, bölgedeki kuraklık nedeniyle Hilmend Nehri üzerindeki Keceki Barajı ve Kemal Han Nehri'ndeki su miktarının azaldığını savunurken İran, teknik bir heyetin barajları ziyaret edip bu durumu teyit etmesi gerektiğini ifade ediyor.

İran'ın Afganistan sınırında bulunan Sistan-Beluçistan eyaletini geçen hafta ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Taliban tarafının söz konusu su anlaşmasına riayet etmediğini belirterek sert ifadeler kullanmıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise İranlı makamlara cevaben İran'ın tutumunun ikili ilişkilere zarar verebileceğini söylemiş, basın üzerinden sert demeçler verilmemesi gerektiğini kaydetmişti.

Söz konusu açıklamaların ardından İran, Afganistan'a bir heyet göndermiş, görüşmelerde su ve sınır sorunları ele alınmıştı.