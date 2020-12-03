Kuraklıklarla boğuşan Namibya 170 filini satışa çıkardı

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 11:18

BBC'nin haberine göre, Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı, artan fil sayısının yol açtığı hayvan-insan çatışması ve kuraklığı gerekçe göstererek 170 filin müzayedede satılacağını duyurdu.

Ülkedeki artan fil nüfusunun azaltılması gerektiğini belirten Bakanlık, 29 Ocak'ta yapılacak müzayedenin gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı tüm şirketlere açık olduğunu ifade etti.

En az 1000 hayvanı geçen yıl açlıktan ölme riski bulunduğu gerekçesiyle satışa çıkarma kararı alan Namibya, Botsvana, Zimbabve ve Zambiya'dan sonra dünyada en fazla fil nüfusuna sahip 4'üncü ülke.