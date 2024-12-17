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Dünya

Kuralları 1 yıl erteleme kararı aldılar! Avrupa Parlamentosu resmen onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), orman alanlarına zarar vererek üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilmesini önleyecek yeni kuralları 1 yıl erteleme kararını onayladı.

AA17 Aralık 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
Kuralları 1 yıl erteleme kararı aldılar! Avrupa Parlamentosu resmen onayladı
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Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Orman Tahrip Yönetmeliği'nin uygulamaya girmesinin 1 yıl ertelenmesini içeren yasa teklifi oylandı.

AP milletvekilleri, ormansızlaşmayı önlemek için hazırlanan yeni kuralların 2024 yerine 30 Aralık 2025'ten itibaren uygulanmasını, 97 "Hayır" oyuna karşı 546 "Evet"le kabul etti.

Böylece, şirketlere ormanların tahrip edilmesiyle elde edilen ürünlerin AB'de satışını yasaklayacak kurallara uyum sağlamaları için bir yıl ek süre verilmiş oldu.

Bu kapsamda, büyük şirketler 30 Aralık 2025 itibarıyla bu yönetmelikten doğan yükümlülüklere uymak zorunda kalırken küçük işletmelerin 30 Haziran 2026'ya kadar süresi olacak.

Orman tahrip kuralları kapsamında, AB üyesi 27 ülkeye 30 Aralık'tan itibaren kakao, kauçuk, soya, sığır eti, kahve, palmiye yağı ve diğer çeşitli ürünleri satan şirketlerin tedarik zincirlerinde orman alanlarına zarar verilmediğini kanıtlaması gerekecekti.

Yeni kurallar, AB Konseyi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.

  • Avrupa Parlamentosu
  • orman alanları
  • ithalat kısıtlamaları

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