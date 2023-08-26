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Dünya

Kur'an-ı Kerim provokasyonuna karşı çıkan İsveçli Tovivanen: Bu gibi eylemlerin durdurulması lazım

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya yüksek sesle itirazını dile getirdiği için provokasyonun düzenlendiği bölgeden polis tarafından uzaklaştırılan İsveçli Patrick Tovivanen, Irak asıllı Salwan Momika'nın, sistemi bozarak İsveç ile bir oyuncak gibi oynadığını söyledi.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30 - Güncelleme:
Kur'an-ı Kerim provokasyonuna karşı çıkan İsveçli Tovivanen: Bu gibi eylemlerin durdurulması lazım
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Başkent Stockholm'de Irak asıllı Momika'nın Sergelstorg Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim mushafı yakmasını eleştirerek güvenlik şeridinin arkasında bağıran İsveçli Tovivanen'i sivil polis, susturarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay yerinde tepkisini ortaya koyarken Momika'nın İsveç ile bir oyuncak gibi oynadığını ve sistemi bozduğunu söyleyen Tovivanen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada çirkin bir şey yapılıyor ve İsveç sistemi bozuluyor. İster sağcı olsun, ister solcu olsun İsveç'te yaşayan bir siyasetçi ya da başka biri, sakin olmalı ve kaos çıkarmamalı. Bu gibi eylemlerin durdurulması lazım." diye konuştu.

Tovivanen, provokasyona tepkisini yüksek sesle dile getirdiği sırada Momika'nın yaptıklarını savunan bir vatandaşa da "Yaşlı başlı adamsın, yakında tabuta gireceksin. İsveç'i berbat eden bu adamı mı savunuyorsun?" diyerek karşı çıktı.

Yüksek sesle tepkilerini ortaya koyan iki genç de polis tarafından gözaltına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

Bu arada Stockholm Polisi, Momika'nın ülke genelinde iki ay içinde 20 noktada Kur'an-ı Kerim mushafı yakmak için izin başvurusunda bulunduğunu, bu başvuruların hepsinin büyük olasılıkla onaylanacağını belirtti.

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