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Dünya

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırılarda bulunmuştu... Momika sınır dışı edilecek

İsveç'te sürekli olarak Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırılar gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika'nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesine karar verildi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 19:54 - Güncelleme:
Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırılarda bulunmuştu... Momika sınır dışı edilecek
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Göçmenler Ofisi Basın Sözsüsü Jesper Tengroth, TV4 kanalına yaptığı açıklamada, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu söyledi.

Tengroth, bu tarihten sonra oturma ve çalışma izni verilmeyeceğini ve Momika'nın sınır dışı edileceğini belirtti.

Bu kararı Momika'nın yalan beyanından dolayı aldıklarını aktaran Tengroth, "Oturma ve çalışma izni için vize başvurusunda şahsın yalan beyanlarını tespit ettik ve bu nedenle sınır dışı edilmesine karar verdik. Şahsın 5 yıl süreyle de İsveç'e girmesi yasaklandı." dedi.

Momika'nın sınır dışı kararına itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmesi bekleniyor.

- İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

Başkent Stockholm'de Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

  • Kuran provokasyonu
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