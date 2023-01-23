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Dünya

Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! Müdahale bile etmediler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırının ardından, Hollanda'da da yeni skandal yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı Kerim yırttı. Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi.

23 Ocak 2023 Pazartesi 15:05 - Güncelleme:
Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha! Müdahale bile etmediler
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Müslüman karşıtı Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan'ın İslam'ı hedef alan hareketi, Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı. Müslümanların kutsal kitabına yapılan alçak saldırılara bir yenisi daha eklendi.

MÜDAHALE BİLE ETMEDİLER

Hollanda'da da yeni bir provokasyon yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı Kerim yırttı. Daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ

54 yaşında Wagensveld, geçtiğimiz aylarda megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret etmiş, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisin hazırladığı dosyaya göre bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarılmıştı. Dosya incelendikten sonra Wagensveld, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle serbest bırakılmış ve yargılanmamıştı.

  • Edwin Wagensveld
  • Kuran-ı Kerim
  • Lahey

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