Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı Bağdat'ta protesto edildi

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı yüzlerce kişi, Bağdat'taki Sadr bölgesinde cuma namazını kıldı.



Namazın ardından bir araya gelen kalabalık Kur'an-ı Kerim taşıyarak, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Kur'an-ı Kerim'e karşı eylemlere tepki gösterdi.



Sadr taraftarları gösteri sırasında ayrıca LGBT bayraklarını da ateşe verdi.

Irak'ın güney kentlerinde de cuma namazının ardından söz konusu bayraklar yakılarak, İsveç yönetimi protesto edildi.

Sadr yanlısı göstericiler, dün Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etmiş ve büyükelçilik binasının bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Irak hükümeti, İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'dan ülkeyi terk etmesini istemiş ve Irak'ın İsveç Maslahatgüzarı'nı da ülkeye çağırmıştı.

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerden dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal ettiğini bildirmişti.



İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci günü Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika, dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafı ve Irak bayrağını ayaklarının altına almıştı.