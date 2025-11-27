İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Küresel belirsizlik sanayi devini etkiledi: ABD'nin baskısı kar kaybettirdi

Son zamanlarda ABD'nin gümrük vergileri konusunda kavgalı olduğu sanayi devinden düşüş açıklaması geldi. Sanayi şirketlerinin ekim ayı karlarının, önceki aylardaki artışın ardından büyük oranda gerilediği belirtildi.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
Küresel belirsizlik sanayi devini etkiledi: ABD'nin baskısı kar kaybettirdi
Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,82 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ekim 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 azaldı.

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttıktan sonra mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerle 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı. Ağustostaki yüzde 20,4'lük artış karlılığı yeniden pozitife çevirmiş, karlar eylülde de yüzde 21,6 artmıştı.

Yılın 10 ayındaki karlılık, yüzde 1,9 artışla pozitif doğrultuyu sürdürse de ilk 9 aydaki yüzde 3,2'lik artışın gerisinde kaldı.

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, son aylarda şirketlerin performansına olumsuz yansımıştı. İki ülke arasındaki tarife müzakerelerinde uzlaşma eğiliminin ortaya çıkmasıyla karlılık yeniden ivme kazanmıştı.

Çin'in ekimde küresel tedarikinin büyük bölümünü yaptığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamasının ardından ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin sanayi kuruluşlarının karlılığına yansıdığı gözlendi.

Pekin yönetimi, ABD ve Çin liderlerinin 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptıkları görüşmenin ardından nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne yönelik aldığı tedbirleri 1 yıl süreyle erteleme karar vermişti.

Washington da ihracat kontrolü uyguladığı yabancı şirketlerin yüzde 50'yi aşan pay sahibi olduğu ortaklıklarını da yaptırım kapsamına aldığı kuralın uygulamasını bir yıl ertelemişti.

