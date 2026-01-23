İSTANBUL 12°C / 8°C
23 Ocak 2026 Cuma
  • Küresel gözler BAE'de: Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi başladı
Küresel gözler BAE'de: Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi başladı

Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki üçlü müzakereler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladı. Görüşmelerin iki gün sürmesi planlanıyor.

23 Ocak 2026 Cuma 19:51
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin Abu Dabi'de resmen başladığı belirtildi.

Açıklamada, krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik diyalog çabalarının desteklenmesinin amaçlandığı bu görüşmelerin, iki gün sürmesinin planlandığı kaydedildi.

Söz konusu görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllardır devam eden savaşı sona erdirmeyi hedefleyen girişimi kapsamında, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilen ilk açık ve doğrudan temas olma özelliğini taşıdığı kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da yaptığı açıklamada, ülkesinin üçlü görüşmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu temasların yıllardır süren ve ciddi insani sonuçlara yol açan krizin sona erdirilmesine yönelik somut adımların atılmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

