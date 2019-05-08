Küresel ısınmaya yüzen önlem

Küresel ısınma ile birlikte yükselen su seviyesi, başkent Amsterdam başta olmak üzere tüm ülkeyi sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Dünyadaki denizlerde, gelecek yüzyılda 26 - 82 santimetre arasında bir artış beklenirken, bu, Hollanda için yeni toprağın su olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden mimarlar, ülkede suda yüzebilen yeni evler tasarladı, Yeni yapılan binaların yüzde 72’sinin suya indirildiği kaydedildi.