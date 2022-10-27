Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'na çevrildi

Yoğunlaşan bilanço sezonunda Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft gibi önemli şirketlerin karlılıklarının beklentilerin altında kalmasıyla New York borsası karışık bir görünüm sergilerken, resesyon ihtimali günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Dün, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark Şubat 2020'den bu yana ilk kez sıfırın altına indi.

Hafta başından bu yana yaklaşık 20 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,03'te, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,05 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ülkede yeni konut satışları artan mortgage faiz oranları ve yüksek seyreden konut fiyatlarının etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 10,9 azalışla 603 bine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) söz konusu gelişmeler karşısında faiz artırımlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentiler ise piyasalardaki satış baskısını törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürüyor. Fed'in aralıkta yüzde 55 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 39 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün ABD'de açıklanacak 3. çeyrek büyüme verilerinin de piyasa beklentileri üzerinde etkili olması beklenirken, verinin alt kalemlerinde ekonominin durumuna ilişkin ipuçları aranacak.

Apple ve Amazon'un 3. çeyrek finansal sonuçlarını bu gece piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenirken, dün 3. çeyrek bilançosunu açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın karlılığının tahminlerin altında kaldı. Spot piyasanın kapanmasının ardından açıklanan finansal sonuçların ardından vadeli işlemlerde Meta'nın pay kontratları yüzde 20'den fazla geriledi.

ABD'de uzun dönemli tahvil faizlerinin gerilemesiyle altının ons fiyatı dün 0,7 artışla 1.665 dolara çıkarken, Bitcoin son iki günde yüzde 6'dan fazla değer kazanarak 21 bin dolara yaklaştı.

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İran'la petrol konusunda anlaşmanın kısa dönemde mümkün olmadığını söylemesinin ardından yüzde 3'ten fazla değer kazanarak 94 dolarla son iki haftanın en yükseğine çıktı.

Öte yandan, dün politika faizini 50 baz puan artıran Kanda Merkez Bankası, 75 baz puanlık piyasa beklentilerinin altında faiz artırımı yaparken, resesyon endişesiyle para politikası adımlarını küçülten ilk banka oldu.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da tarafında, bugün gözler ECB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor.

Avro/dolar paritesi Fed'in ultra şahin politikalarında sona yaklaşıldığına yönelik beklentiler sonrası yükselişini sürdürerek 20 Eylül'den bu yana ilk kez 1 seviyesinin üzerine çıkarken, şu sıralarda 1,0070 seviyesinde bulunuyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,45 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya'da borsalar yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'de sanayi karlılığı yılbaşından bu yana yüzde 2,3 azaldı.

Güney Kore'de 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Samsung'un karı yıllık bazda yüzde 31 azalırken, şirket yarı iletken çip talebinin gelecek yıl daha da artmasının beklenildiğini bildirdi. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Güney Kore ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi günü yatay seyirle 3.976,36 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.015,62 puana taşıdı.

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklayacağı Enflasyon Raporu'na çevrilirken, yoğunlaşan bilanço sezonunda hisse bazlı hareketlerin de artması bekleniyor.

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6049'tan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6040'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, kasım ayı GfK tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, ABD'de 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması