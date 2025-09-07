İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Küresel Sumud Filosu'nun Gazze yolculuğu 10 Eylül'e ertelendi
Dünya

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze yolculuğu 10 Eylül'e ertelendi

44 ülkeden destek alan Küresel Sumud Filosu'nun Tunus'tan Gazze'ye hareketi, teknik ve lojistik nedenlerle 10 Eylül'e bırakıldı.

AA7 Eylül 2025 Pazar 01:07 - Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze yolculuğu 10 Eylül'e ertelendi
ABONE OL

Açıklama, heyet üyelerinden birinin, ABD merkezli Facebook şirketinin sosyal medya platformundaki "Sumud Filosu" hesabı üzerinden yayımlanan bir video aracılığıyla yapıldı.

Açıklamada, ertelemenin "filonun İspanya'dan gelişindeki gecikme, hava ve deniz koşulları başta olmak üzere gemilerin durumuyla ilgili diğer lojistik nedenlerden" kaynaklandığı belirtildi.

Bugün hareket etmesi beklenen Sumud Filosu gemilerinin başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'ndan 10 Eylül Çarşamba günü yola çıkacağına işaret edilen açıklamada, bunun, Sumud Filosu'nun diğer unsurlarıyla koordinasyon içinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Gemileri uğurlamak için düzenlenecek resmi ve halk etkinliklerinin de çarşamba günü yapılacağı, İspanyol gemilerini karşılama etkinliklerinin ise bugün gerçekleştirileceği ve katılmak isteyen Tunusluların davetli olduğu kaydedildi.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

Söz konusu gemilerin Tunus'tan hareket eden üçüncü bir konvoyla buluşarak bugün harekete geçmesi bekleniyordu.

Gemiler, önümüzdeki günlerde İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru yolculuklarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.