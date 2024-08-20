Kursk'ta Ukrayna ordusuna ait 9 askeri araç imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey kuvvetler grubuna bağlı Karadeniz Filosu askerleri Ukrayna silahlı birliklerinden oluşan bir konvoyun ilerleyişini durdurdu. Düşmanın zamanında tespit edilmesi ve deniz tugayı askerlerinin hızlı reaksiyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) savaşçılarının zamanında imha edilmesini ve etkisiz hale getirilmesini mümkün kıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Çatışma sırasında, AFU'nun 82. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Tugayı, Stryker ve Kozak zırhlı personel taşıyıcıları ve bir Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (Humvee) zırhlı aracı da dahil olmak üzere 9 adet düşman askeri teçhizatı imha edildi. İki Stryker zırhlı personel taşıyıcı, bir Kanada zırhlı aracı Roshel SARV ve bir anti-mayın aracı Cougar ve birkaç düşman askeri ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.