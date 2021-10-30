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Dünya

Kürsüde BM raporunu yırttı! ''Bu haydut devleti durdurmalıyız''

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM İnsan Hakları raporunu yırttı. Hamas, uluslararası toplumu İsrail'in BM temsilcisi Erdan'a karşı adım atmaya çağırdı.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 23:51 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 23:51
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Erdan'ın, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırtmasının ardından Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Gilad Erdan'ın raporu yırtması, siyonist işgal devletinin uluslararası kurumlarla ilişkilerinde caydırıcı adımlar atılmasını gerektiren iddialı davranışlarının bir yansımasıdır." ifadelerini kullanan Kanu, "Dünyanın çifte standart politikasına son vermesi, bu haydut devleti durdurması ve liderlerini halkımıza karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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