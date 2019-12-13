Kurşun geçirmez cam kafesten firar girişimi
Rusya’da kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan zanlı, mahkeme salonunda bulunan kurşun geçirmez cam kafesin tavanından kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Rusya’da kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser ilginç bir kaçma girişiminde bulundu. Cam kafesin içinde tavana ulaşan Greyser tavanı kırarak kaçmaya çalıştı. 3 güvenlik görevlisi zanlının kaçmasını engelledi. Video sosyal medyada viral oldu. Greyser, güçlü bir uyuşturcunun etkisi altındayken kız kardeşini öldürmekle suçlanıyor.
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