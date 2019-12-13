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Kurşun geçirmez cam kafesten firar girişimi

Rusya’da kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan zanlı, mahkeme salonunda bulunan kurşun geçirmez cam kafesin tavanından kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

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Rusya’da kız kardeşini öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 18 yaşındaki Leonid Greyser ilginç bir kaçma girişiminde bulundu. Cam kafesin içinde tavana ulaşan Greyser tavanı kırarak kaçmaya çalıştı. 3 güvenlik görevlisi zanlının kaçmasını engelledi. Video sosyal medyada viral oldu. Greyser, güçlü bir uyuşturcunun etkisi altındayken kız kardeşini öldürmekle suçlanıyor.

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