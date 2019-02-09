Birleşmiş Milletler’in Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülme emri için Riyad’ı işaret eden raporunun ardından infazda Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın parmağı olduğunu gösteren yeni belgeler ortaya çıktı. Amerikan istihbaratı tarafından dinlenen Veliaht’ın Eylül 2017’deki bir görüşmesine yer veren New York Times (NYT) gazetesi, Bin Selman’ın emrinekilere “Eğer muhalefet etmeyi kesip ülkeye dönmezse kurşunla peşine düşün” dediğini yazdı.

‘ZORLA GETİRİN’

NYT’nin ABD’li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberinde, Kaşıkçı’nın Washington Post gazetesinde yazmaya başladığı Eylül 2017’de, Bin Selman ile yardımcısı Turki Aldakhil arasındaki görüşmenin detayları açıklandı. İstihbaratın dinlemesine takılan görüşmede Veliaht Prens’in Suudi yetkililere Kaşıkçı’nın ülkeye zorla getirilmesi talimatı verdiğini aktaran NYT, Bin Selman’ın “Eğer bu yöntemlerin hiçbirisi işe yaramazsa, bu işi kurşunla çözün” dediğini kaydetti. Veliaht ile bir diğer yardımcısı Suud El Kahtani’yle arasındaki görüşmeye de yer verilen haberde, Bin Selman’ın Kaşıkçı için “Yurt dışında etkisi çok arttı” ifadesini kullandığı vurgulandı.

‘RİYAD KİMSEYİ TAKMAZ’

Görüşmede Kahtani’nin Prens Muhammed’e ‘Kaşıkçı’ya karşı bir girişimde bulunmamız büyük uluslararası tepki çeker’ uyarısında bulunduğu öğrenilirken, Veliaht Prens’in ise “Suudi Arabistan kendi vatandaşları konusunda uluslararası tepkilere kulak asmaz” şeklinde karşılık verdiği dile getirildi. Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili istihbaratın Suudi Prens’i yıllardır dinlendiğini söylerken, Veliaht’ın yardımcısı Aldakhil ise “Bu iddialar kategorik olarak yalandır. Prens Bin Selman ile bu korkunç cinayet arasında bağlantı kurmak için çabalayan farklı grupların ortaya attığı asılsız iddialardan ibarettir. Bu çabaların hepsi boşa çıkacaktır” ifadeleriyle haberi yalanladı.

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