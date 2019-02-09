‘Kurşunla peşine düşün’
Suudi Veliaht Muhammed bin Selman’ın cinayetten bir yıl önce danışmanlarına Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için “Eğer muhalefet etmeyi kesip ülkeye dönmezse kurşunla peşine düşün” talimatı verdiği ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler’in Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülme emri için Riyad’ı işaret eden raporunun ardından infazda Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın parmağı olduğunu gösteren yeni belgeler ortaya çıktı. Amerikan istihbaratı tarafından dinlenen Veliaht’ın Eylül 2017’deki bir görüşmesine yer veren New York Times (NYT) gazetesi, Bin Selman’ın emrinekilere “Eğer muhalefet etmeyi kesip ülkeye dönmezse kurşunla peşine düşün” dediğini yazdı.
‘ZORLA GETİRİN’
NYT’nin ABD’li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberinde, Kaşıkçı’nın Washington Post gazetesinde yazmaya başladığı Eylül 2017’de, Bin Selman ile yardımcısı Turki Aldakhil arasındaki görüşmenin detayları açıklandı. İstihbaratın dinlemesine takılan görüşmede Veliaht Prens’in Suudi yetkililere Kaşıkçı’nın ülkeye zorla getirilmesi talimatı verdiğini aktaran NYT, Bin Selman’ın “Eğer bu yöntemlerin hiçbirisi işe yaramazsa, bu işi kurşunla çözün” dediğini kaydetti. Veliaht ile bir diğer yardımcısı Suud El Kahtani’yle arasındaki görüşmeye de yer verilen haberde, Bin Selman’ın Kaşıkçı için “Yurt dışında etkisi çok arttı” ifadesini kullandığı vurgulandı.
‘RİYAD KİMSEYİ TAKMAZ’
Görüşmede Kahtani’nin Prens Muhammed’e ‘Kaşıkçı’ya karşı bir girişimde bulunmamız büyük uluslararası tepki çeker’ uyarısında bulunduğu öğrenilirken, Veliaht Prens’in ise “Suudi Arabistan kendi vatandaşları konusunda uluslararası tepkilere kulak asmaz” şeklinde karşılık verdiği dile getirildi. Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili istihbaratın Suudi Prens’i yıllardır dinlendiğini söylerken, Veliaht’ın yardımcısı Aldakhil ise “Bu iddialar kategorik olarak yalandır. Prens Bin Selman ile bu korkunç cinayet arasında bağlantı kurmak için çabalayan farklı grupların ortaya attığı asılsız iddialardan ibarettir. Bu çabaların hepsi boşa çıkacaktır” ifadeleriyle haberi yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı: Katilleri iade edin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Riyad yönetimine seslenerek, Kaşıkçı cinayeti sorumlularının Türkiye’ye iade edilmesini istedi. BM’nin yürüttüğü Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin Reuters’a konuşan Altun, Özel Raportör Agnes Callamard’ın raporunun Türkiye’nin bulgularıyla örtüştüğünü söyledi. Altun, raporunda Kaşıkçı’nın infaz emri için Suudi üst düzey yetkilileri işaret eden Callamard’ı cinayeti aydınlatma kararlılığı için tebrik ettiğini kaydetti. Suudi yetkililerin Türk muhatapları ve uluslararası toplumla kurdukları temaslarda açık davranmadıklarını aktaran Altun, “Suudi makamları, adalete hizmet etme arzularının bir kanıtı olarak Kaşıkçı’nın katillerini, önceden planlanmış bir cinayet işledikleri Türkiye’ye iade etmelidir. Tüm dünya, bu süreci yakından takip etmektedir. Türkiye, demokrasi ve özgürlüğe inanarak gerçeği aramaktadır” dedi. Suudi yetkililerin iş birliğinden kaçarak kendi itibarlarına zarar verdiğini aktaran Altun, Türkiye’nin Kaşıkçı için adalet talebini sürdüreceğini belirtti.
‘Karartmayı Türkiye önledi’
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, “Bu cinayetin üstünün örtülmesi ya da bu cinayetin bir başkalarının üzerine belki atılması amaçlanıyordu ama Türkiye tüm bu çabaları, tüm bu niyetleri açık etmiştir, ortaya çıkarmıştır” dedi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyareti sonrası basına konuşan Gül, BM’nin Riyad’ı suçlayan Kaşıkçı raporuna ilişkin, “Suudi Arabistan’ın bu soruşturmaya kapalı olması olayın aydınlatılmasını önlemektedir. Umarım bu rapor, uluslararası kamuoyunun daha da farkındalığını artıracaktır ve tüm faillerinin, azmettirenlerin ortaya çıkmasına da katkı sağlayacaktır. Türkiye olarak biz, tüm bilgileri paylaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Trump’a verilen süre doldu
ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sorumlu olup olmadığını ortaya koyması için ABD Senatosu tarafından verilen 120 günlük süre doldu. Gözler Beyaz Saray’a çevrilirken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Trump’ın Senatoya ‘sorumluluktan kaçan’ bir yanıt göndererek Selman’ı doğrudan işaret etmeyeceği yönündeki beklentinin ağır bastığı ifade edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.