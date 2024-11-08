Kürsüye bu tişörtle çıktı: Gazze'de olanlar canlı yayında full HD izlenen bir soykırım

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 399. gününde sürüyor.

AP MİLLETVEKİLİ DELLA VALLE'YE GÖRE GAZZE'DE OLANLAR, CANLI YAYINDA FULL HD İZLENEN BİR SOYKIRIM

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında katlettiği Filistinlilere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodlu tişörtle çıkan İtalyan AP Milletvekili Danilo Della Valle, "Ne yazık ki Gazze'de olanlar, 2024'te canlı yayında full HD izlediğimiz bir soykırım." dedi.

AP'ye haziran ayındaki seçimle giren yeni milletvekillerinden Della Valle, AP Genel Kurulu'nda yapılan bir oturumda kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayılarına, isimlerine ve yaşlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodun basılı olduğu tişörtle çıktı.

Konuşmasının ardından bir AP milletvekili, bunun kurallara aykırı bir eylem olduğu gerekçesiyle oturum başkanına şikayette bulundu, bunun üzerine Della Valle uyarı aldı.

Sol grup mensubu İtalyan Della Valle, yaptığı eylem, İsrail'in Gazze'de sürdüğü soykırım ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki yaklaşımıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Della Valle tişört eylemiyle ilgili, "AP'ye Filistin hakkındaki fikrimizi göstermek için son şansımızdı." dedi.

AP'nin Filistin konusunda halen bir karar oylamadığını anımsatan Della Valle, şöyle konuştu:

"Fikir, ekibimden geldi. Bir tişörtle çıkmam üzerine düşünüyorduk. 'Visualizingpalestine'ın yaptığı harika bir iş olduğunu gördük ve bunu kullanmak istedik. Konuşmaya başladığımda kimse farkında değildi. Daha sonra bir milletvekili taradı ve anladı. Aslında böyle şeyler giymemiz yasak. Bu, AP'de Filistin hakkında konuşmanın ne kadar önemli olduğunu ve ayrıca AB'nin ikiyüzlülüğünü göstermek için bir protesto gibiydi."

- "TÜM DÜNYA İKİYÜZLÜLÜĞÜMÜZÜ VE ÇİFTE STANDARTLARIMIZI ANLADI"

Della Valle, "Ne yazık ki Gazze'de olanlar, 2024'te canlı yayında full HD izlediğimiz bir soykırım. Çok üzgünüm. Grubumuz için önemli bir konu. 2024'te bir soykırım izliyor olmak bizim için çok garip. Bu, AB'nin ikiyüzlülüğünü ve değerlerinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Sanırım artık dünyanın tüm bölgeleri ikiyüzlülüğümüzü ve çifte standartlarımızı anladı. Bana göre AB'nin yaklaşımı tamamen yanlış." diye konuştu.

AB'nin İsrail'in hem Filistin hem de Lübnan'daki saldırılarını kınamak zorunda olduğunu belirten Della Valle, Ukrayna'daki duruma da değindi.

Della Valle, Ukrayna'da Rusya'nın saldırmasıyla başlayan bir savaş olduğunu ancak bunu devam ettirenin Batı'nın desteği olduğunu ifade ederek, "Ukrayna'da bu savaşa biz devam ettik çünkü onlara silah göndermeye devam ediyoruz. Bu yaklaşım da tamamen yanlış." tespitinde bulundu.

Türkiye'nin girişimiyle Rusya ile Ukrayna arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelere değinen Della Valle, "Belki de Avrupa, barışa ulaşmak için başka bir diplomatik yol başlatmayı denemeli çünkü bu şekilde devam edersek izlediğimiz yol üçüncü dünya savaşına çıkabilir." dedi.

Della Valle İsrail'i durdurmak için atılacak ilk adımın ise tüm ortaklık anlaşmalarının, silah satışlarının durdurulması ve yaptırımlar olduğunu kaydetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kürsüye İsrail'in Gazze'deki soykırımında katlettiği Filistinlilere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine yönlendirme yapan QR kodlu tişörtle çıkan İtalyan AP Milletvekili Danilo Della Valle, "Ne yazık ki Gazze'de olanlar, 2024'te canlı yayında full HD izlediğimiz bir soykırım." dedi.

İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde bir evi ve sivilleri hedef aldığı saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gazze'ye insani yardım konusunda "daha fazlasının yapılması gerektiğini" söyledi.

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'nın, gıda, tıbbi ürün ve ilaçlardan oluşan insani yardım malzemelerini Gazze'ye gönderdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşmesinde, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Gazze'ye yönelik hassasiyetlerini sandığa yansıtan ve Demokrat aday Kamala Harris'e oy vermeyen Amerikalı Müslüman sivil toplum liderleri, "Gazze'deki soykırıma destek olan Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin kaybettiği" mesajını verdi.

02:25 İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesi'ndeki Hamada ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

01:34 İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.

01:30 Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'e silah sevkiyatının sonlandırılmasına yönelik ortak mektup girişimine ilişkin açıklamasında, "Tüm devletleri, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sivilleri korumaya, kalıcı bir ateşkesi tesis etmeye ve uluslararası barış ve güvenliği korumaya çağırıyoruz" dedi.

01:04 İsrail Başbakanlık Ofisi'nin İsrail ordusunda bir subayın "hassas ve kişisel görüntülerini" elinde tuttuğu iddia edildi.

01:02 İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail'de yapılan oturumda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten bağlayıcı olmayan önerge kabul edildi.

00:20 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun hedef alındığı bir saldırıda askerlerden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

00:07 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Başkanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini yineledi.

00:00 Hamas, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği iki katliamda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.