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Dünya

Kuşatma altındaki Cenin'de bir İsrail askeri öldürüldü

İşgalci İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı'nda bir İsrail askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 01:39 - Güncelleme:
Kuşatma altındaki Cenin'de bir İsrail askeri öldürüldü
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda yürütülen kuşatmanın sonlandırıldığı sıralarda vurularak yaralandığı belirtildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerin, İsrail'de kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarılan açıklamada, olayın nasıl meydana geldiği ve askerin Filistinlilerin açtığı ateşle mi yoksa "dost ateşiyle" mi vurulduğu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4'ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Çarşamba gecesi İsrail ordusuna ait birlikler, yaklaşık 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı'ndan ayrılmıştı.

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