Yemen'in kuşatma altındaki şehri Taiz'de yaşam güçlükle sağlanıyor

Yemen'deki iç savaşta, 2015’ten bu yana Husilerin kuşatması altında bulunan, İsveç'teki Yemen konulu istişare toplantılarında da insani koridor açılmasına karar verilen Taiz kentinde asgari yaşam koşulları güçlükle sağlanıyor.

Yemen'in batısındaki yaklaşık 3 milyon nüfuslu Taiz kenti, 4 yıldır Husilerin kuşatması altında. Kent merkezinin büyük kısmını Yemen hükümetine bağlı güçler kontrol ediyor, merkezin bir kısmı ve çevresi de Husilerin denetiminde.

Kentte 4 yıldır elektrik yok

Taiz içindeki elektrik hatları tamamen çökmüş durumda. Bunun yanı sıra Marib ilinden gelen ana elektrik hattının da Husiler tarafından kesilmesi, kenti 4 yıldır elektriksiz bir yaşama mahkum etti. Halk, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için güneş panelleri ve jeneratörlere ihtiyaç duyuyor.

Gündüz normal bir kent görünümündeki Taiz, gece karanlığa gömülürken caddelerdeki birkaç sokak lambası da saat 23.00'ten sonra yakıt tasarrufu için söndürülüyor.