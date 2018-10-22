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Kushner: Henüz kanıt toplama aşamasındayız, daha sonra Trump ile Pompeo ne yapacağımıza karar verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Muahmmed bi Selman ile yakın ilişkileri bulunan Kushner, 'Henüz kanıt toplama aşamasındayız, daha sonra Trump ile Pompeo ne yapacağımıza karar verecek' dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, yakın ilişkide olduğu Suudi Veliaht Prensi'nin karıştığı Cemal Kaşıkçı vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Suudi kraliyetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüğünü kabul etmesinin ardından getirdiği izahatlarla ilgili sorularla karşılaşan ABD Başkanı'nın damadı ve başdanışmanı Kushner, Trump yönetiminin henüz kanıt toplama aşamasında olduğunu dile getirdi.
 
Cemal Kaşıkçı vakasıyla ilgili olguların netleşmesinin ardından Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'la ilgili nasıl bir eylemde bulunulacağına karar vereceğini ifade eden Kushner, Suudi Arabistan2ın öneli bir müttefik olduğunun altını çizdi.
 
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkide olan Trump'ın damadı ve başdanışmanı, ABD yönetiminin gözlerini dört açtığını, Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını söyledi.
 
(Sputnik)

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