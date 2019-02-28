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Kushner ve Selman, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk defa bir araya geldiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk defa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı ve aynı zamanda damadı olan Jared Kushner, Ankara'daki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin ardından iki isim ilk defa bir yüzyüze görüştü. Beyaz Saray'dan ikili görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD ve Suud Arabistan arasındaki iş birliğinin artırılması ve İsrail-Filistin sorununun çözüme kavuşturulması konularının masaya yatırıldığı belirtildi.

"EKONOMİK YATIRIM YOLUYLA BÖLGENİN İYİLEŞTİRİLMESİ KONUŞULDU"

Açıklamada ek olarak , "Ekonomik yatırım yoluyla tüm bölgenin durumunun iyileştirilmesi de görüşüldü." ifadelerine yer verildi.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi yetkililer tarafından vahşi bir şekilde öldürülmüştü. Katillerin Suudi Arabistan'dan geldikleri ve Veliaht Prens İbn Selman'a çok yakın isimler olduğu ortaya çıkmıştı. ABD Kongresi başta olmak üzere çok sayıda ülke Muhammed bin Selman'ı cinayetten sorumlu tutmuştu.

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