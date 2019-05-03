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Kushner'den İsrail-Filistin barış planı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner, Trump'ın 'yüz yılın planı' olarak nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planının operasyonel bir plan ve siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olacağını söyledi.

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Kushner, Washington Enstitüsünde katıldığı bir etkinlikte, Trump yönetimin haziran ayında açıklaması beklenen İsrail-Filistin barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın açıklayacağı planı "derinlikli olarak operasyonel bir doküman" olarak niteleyen Kushner, "Bir araya getirdiğimiz şey, siyasi konular için iyi bir başlangıç noktası olabilecek ve daha sonra da bu insanların daha iyi bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için neler yapılabileceğinin çerçevesini çizen bir çözüm olacak." dedi.

Trump tarafından, İsrail ile Filistin arasında çözüm bulmak için görevlendirildiğini aktaran Donald Trump'ın damadı Kushner, "Üzerinde çalıştığımız çerçeve gerçekçi, icra edilebilir ve iki tarafı da daha iyi bir noktaya taşıyacak bir şey olacak." ifadesini kullandı.

Jared Kushner, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ve Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanınmasını da "görülmesi gereken gerçekler" diye tanımladı.

Donald Trump'ın kıdemli başdanışmanı Kushner, İsrail ile Filistin'in, iki ya da tek devletli çözümden farklı şeyler anladığı için, Trump'ın çözüm planında iki veya tek devletli diye spesifik bir ayrıma gidilmeyeceğini belirtti.

Planın ekonomik boyutunun da ağırlıklı olacağını kaydeden Kushner, “Tek taraflı bir adım atılmadan önce umarım iki taraf da İsrail ve Filistin tarafları buna ciddi bir şekilde bakarlar." dedi

Kushner, "Başarısız olacaksak da daha öncekilerle aynı şekilde başarısız olmak istemiyoruz." diye konuştu.

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