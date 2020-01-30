Kushner'den ''İsrail'in 2 Mart'taki seçimden önce Yahudi yerleşimlerini ilhakını desteklemeyiz'' açıklaması

AA 30.01.2020 17:01 - Güncelleme: 30.01.2020 17:02

Kushner, "Gzero Media" isimli internet sayfasına verdiği röportajda, Washington ile Tel Aviv'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakı için gerekli teknik detayları değerlendirmeye hazırlandığını ve sürecin zaman alacağını belirtti.

Netanyahu'nun, İsrail kabinesinde pazar günü yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakının oylanacağı yönündeki açıklamasına ilişkin soruya, "Bekleyip ne olacağını görelim. Umut, seçim sonrasına kadar bekleyecekleri yönünde." dedi.

"İsrail yönetimi, yerleşim birimlerini seçimlerden önce ilhak ederse ABD yönetimi bunu destekler mi?" şeklindeki soruya Kushner, "Hayır, onlarla (İsrail yönetimi) haritalar üzerinde çalışacak teknik bir ekip kurulması konusunda anlaştık." cevabını verdi.

Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde barış planında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu, Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından Washington'da basın mensuplarına verdiği demeçte, Ürdün Vadisi ve yerleşim birimlerinin ilhakını pazar günü toplanacak kabinenin oyuna sunacağını açıklamıştı.

Netanyahu'nun aksine İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, bir İsrail radyosuna verdiği röportajda, Ürdün Vadisi ve ilhaka ilişkin oylamanın pazar günkü kabine toplantısında yapılmayacağını belirtmişti.