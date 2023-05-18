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Dünya

Küstahça tehdit etmişti! Türk düşmanı bakana sert tepki

Belçika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerin 'çifte vatandaşlığının kaldırılması çağrısı'nı eleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Cumhurbaşkanı'mıza oy verdiği için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler.' ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, 'Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir' dedi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
Küstahça tehdit etmişti! Türk düşmanı bakana sert tepki
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Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine yaptığı, "çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi" çağrısını eleştirdi.

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mıza oy verdiği için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler. Bunu bir AB ülkesinde bakan olmuş bir kişi söylüyor. Takdiri size bırakıyorum. Buna en güzel cevabı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız verecektir."

"BU AÇIKLAMAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir" dedi.

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