Kusursuz şifre

24.12.2019 03:31 - Güncelleme: 24.12.2019 03:31

İskoçya’daki araştırmacıların dünyanın ilk kırılamaz güvenlik sistemini geliştirdiği öne sürülüyor. Bilgisayar bilimciler uzun süredir kuantum bilgisayarların ortaya çıkışının bilgisayar korsanlarına şifrelenmiş verileri kırma imkanı verebileceğinden endişeleniyor. Ancak St. Andrews Üniversitesi’nden bilim insanlarının da aralarında bulunduğu uluslararası bir ekip, veriler gönderilirken her seferinde tek kullanımlık bir şifreyi etkili biçimde oluşturan bir yonga üreterek “kusursuz gizliliği” başardıklarını ifade ediyor. Üniversitenin Fizik ve Astronomi Fakültesi’nden profesör Andrea Di Falco, “Bu, birbirine iple bağlı iki karton bardak kullanarak konuşmakla eşdeğer. Eğer konuşurken karton bardakları buruşturursanız bu, sesi maskeleyecektir ve her seferinde farklı şekilde buruşturursanız asla hacklenemez olacak. Bu yeni teknik kesinlikle kırılamaz” dedi.

ESKİLER İPTAL

Yeni teknik dijital veriyi ışık biçiminde depolayarak çalışıyor. Ardından bu ışık, ışığı büken ve yansıtan özel tasarlanmış silikon yonga içeren yapılardan geçirilerek veri, karman çorman hale getiriliyor. En önemli noktaysa, bu bükme ve yansıtmaların gönderilen spesifik veriye bağlı olarak her seferinde farklı gerçekleşmesi. Hakemli bilim dergisi Nature Communications’da yayımlanan bu yeni araştırmanın geçerliliği kanıtlanırsa iletişim sağlayıcılar, devlet kurumları ve küresel bankalar için paha biçilemez önemde olacağı söyleniyor. Bu kurumların hepsi, şifrelenmiş bilgilerin gelecekte kolayca ulaşılabilir olması ihtimalinin yaratacağı sorunla mücadele ediyor. Uzmanları, bu tür bilgisayarların ortaya çıkışıyla birlikte mevcut şifreleme yazılımlarının işe yaramaz hale geleceğini söylüyor.