Kuveyt Emiri Sabah, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

AA 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:57 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:57

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberinde, Kuveyt Emiri Sabah'ın Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve beraberindeki heyeti başkent Kuveyt'in güneyindeki Beyan Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Görüşmeye Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ın da katıldığı kaydedilen haberde ayrıntıya yer verilmedi.

Haberde, Dibeybe'nin salı akşamı resmi bir ziyaret kapsamında Kuveyt'e ulaştığı kaydedilirken ülkede ne kadar kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Dibeybe, Kuveyt Emiri Sabah ile görüşmeden önce Kuveyt Başbakanı Halid es-Sabah ile yine Beyan Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirmişti.

Libya basınında, Başbakan Dibeybe'nin Sözcüsü Muhammed Hammude'nin "Dibeybe'nin Kuveyt ziyareti, Libya dosyasıyla ilgili Körfez ülkelerinin tutumunu birleştirme, Libya'nın Körfez ülkeleriyle arasındaki ilişkileri güçlendirme çabasının bir parçası olarak, Körfez turu kapsamında geldi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda Dibeybe'nin Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceği belirtildi.