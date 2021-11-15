Kuveyt Emiri'nin çıkardığı kararname ile 3 hükümlü ülkeye döndü

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 23:03 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 23:03

Eski muhalif milletvekili Ceman el-Harbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mübarek el-Mutayri ve Salim el-Azmi ile Kuveyt Uluslararası Havalimanına ulaştıklarını ifade etti.

Harbaş ve beraberindekileri kalabalık bir grup karşıladı.

Kuveyt Emiri'nin 8 Kasım'da çıkardığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan af kararnameleriyle 11 kişinin cezalarının sona erdiği, 24'ünün cezalarında ise indirime gidildiği kaydedildi.

Eski muhalif milletvekili Musellem el-Berrak'ın da 17 Kasım Çarşamba günü ülkesine döneceği aktarıldı.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, 7 Kasım'da ülke dışında bulunan eski milletvekilleri ve aktivistleri kapsayan af kararnamesi taslağını Emir Sabah'a sunulmak üzere onaylamıştı.

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali el-Ganim de 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı hükümlüler için iki af kararnamesi çıkarıldığını duyurmuştu.

