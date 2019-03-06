Kuveyt Dışişleri Bakanı: Esed'in Arap Birliği'ne dönmesinden mutluluk duyarız

Kuveyt Dışişleri Bakanı Halid Hamd Sabah, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak düzenlediği basın toplantısında, "Suriye'de siyasi çözüm için çalışmalar başladı ve bu sürecin hızlanması gerekiyor. Suriye'nin ailesine dönmesi Kuveyt'i çok mutlu edecek." ifadelerine yer verdi.

Rusya ile tarihi ilişkilere sahip olduklarını belirten Bakan Sabah, Rusya'nın Suriye'deki çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

"ARAP BİRLİĞİ'NE DÖNMESİ İÇİN HENÜZ ERKEN"

Esed rejiminin Körfez ülkeleri ile normalleşme sürecine girdiği geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmış ve Birleşik Arap Emirlikleri Suriye elçiliğini 8 yıllık iç savaşın sonunda tekrar açmıştı.

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cübeyr ise yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için henüz erken." demişti.