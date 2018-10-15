Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuveyt ile Airbus arasında 8 uçak alımı için imzalar atıldı

Kuveyt'in Airbus firmasıyla 8 uçak alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuveyt Hava Yolları resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Airbus firmasıyla 8 adet A330-800 NEO türü uçak alımı için imzaların atıldığını duyurdu.

Açıklamada, Kuveyt'in haya yolu filosunu bu tür uçaklardan kurma konusunda dünyadaki ilk şirketlerden olduğu belirtilerek, imzaların atılması için Airbus firması yetkilileriyle 5 ay süren görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Teslimatın da Mart 2019 ila 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği aktarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA