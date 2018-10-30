Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuveyt ile Çin arasında petrol anlaşması imzalandı

Kuveyt Petrol Şirketi (KPC) ile Çin Rongsheng rafinerisi arasında petrol anlaşması imzalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın KPC pazarlama yetkilisi Velid el-Bedr'e dayandırdığı habere göre, KPC tarihinde ilk kez Çin Rongsheng ile bir petrol anlaşması imzalandı.

Bir dizi başarılı görüşmelerin ardından Çin Rongsheng rafinerisine ham petrol tedariki sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Bedr, Çin özel sektöründen bir rafineriyle ilk kez anlaşma yapıldığına dikkati çekti.

Kuveyt'te altyapı, iletişim ve finans alanlarında 80 ayrı projede çalışmalar yürüten 40 Çin şirketi bulunuyor.

İki ülke ayrıca Çin'in Guangdong vilayetinde 9 milyar dolar maliyetli bir petrol rafinerisi ve petrokimya tesisini içeren ortak proje yürütüyor.

Resmi verilere göre 2017'de iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 12 milyar dolara ulaşmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA