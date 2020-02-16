İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuveyt ile Suudi Arabistan, tarafsız bölgede petrol çıkarmaya başladı
Dünya

Kuveyt ile Suudi Arabistan, tarafsız bölgede petrol çıkarmaya başladı

Kuveyt ile Suudi Arabistan, ortak petrol sahalarının bulunduğu tarafsız bölgedeki Vefra sahasında petrol çıkarmaya başladı.

AA16 Şubat 2020 Pazar16:49 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 16:49

Kuveyt Petrol Bakanı Halid Ali Muhammed el-Fadıl, yaptığı basın açıklamasında, 5 yıllık aranın ardından Vefra bölgesinde petrol çıkarma faaliyetine yeniden başlandığını duyurdu.

Petrol Bakanı, 2020 yılı bitmeden Vefra petrol sahasındaki kuyulardan günlük 140 bin ham petrol varili üretimine geçeceklerini söyledi.

Fadıl, Suudi Arabistan ile yaptıkları anlaşmaya binaen Hafci sahasındaki petrol çıkarma faaliyetlerine de başlayacaklarını, buradaki kuyularda günlük 250 bin varil üretim hedeflediklerini belirtti.

Petrol sahalarında üretimin başlamasına ilişkin tarih de veren Kuveytli Bakan, 60 gün sürenin ardından üretime geçilmesini öngördüklerini aktardı.

Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölgede bulunan Hafci ve Vefra petrol sahalarının günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretim kapasitesi bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, çevresel sebeplerle Ekim 2014'te Hafci'yi, işletilmesi konusundaki engeller nedeniyle de Mayıs 2015'te Vefra'daki kuyuları kapatmıştı.

Son olarak, Suudi Arabistan ve Kuveyt Aralık 2019'da imzalanan anlaşmayla 5 yıl aradan sonra yeniden petrol çıkarma konusunda mutabakata varmıştı.

Görme engelli Türk mühendis Facebook'un ''göz bebeği''

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esed rejimine ağır darbe
Esed rejimine ağır darbe

Esed rejimine ağır darbe

Moskova ile makas açılıyor
Moskova ile makas açılıyor

Moskova ile makas açılıyor

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı
CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı

Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Ekonomiye 10 milyar dolarlık dev katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.