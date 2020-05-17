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Dünya

Kuveyt ile Suudi Arabistan, tarafsız bölgedeki petrol sahasını kapatmayı planlıyor

Kuveyt ile Suudi Arabistan, petrol üretimini kısma çabaları kapsamında iki ülkenin ortak petrol sahalarının bulunduğu tarafsız bölgedeki Hafci petrol sahasını kapatmayı planlıyor.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 14:43 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 15:10
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Kuveyt'in Er-Ray gazetesinin haberine göre, 5 yıl aradan sonra şubat ayında yeniden üretime başlayan Hafci petrol sahasının haziran başından itibaren bir ay süreyle kapatılması bekleniyor.

Söz konusu adımın, ham petrolün küresel arz bolluğunun önüne geçme ve dünyadaki petrol üretimini kısma çabaları kapsamında atılacağı belirtiliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretiminde 1 Mayıs'tan itibaren günde yaklaşık 10 milyon varillik kesinti yapılması kararı almıştı.

Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki tarafsız bölgede Hafci ve Vefra petrol sahaları bulunuyor. Bu sahalar, günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip.

OPEC üyesi iki ülke, çevresel sebeplerle Ekim 2014'te Hafci'yi, işletilmesi konusundaki engeller nedeniyle de Mayıs 2015'te Vefra'daki kuyuları kapatmıştı.

Son olarak Suudi Arabistan ve Kuveyt, Aralık 2019'da imzalanan anlaşmayla 5 yıl aradan sonra yeniden petrol çıkarma konusunda mutabakata varmıştı.

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