Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuveyt, İranlı şirketin teknelerine el koydu

Kuveyt, Basra Körfezi'nde İranlı bir denizcilik şirketi için çalışan iki tekneye mürettebatıyla birlikte el koydu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fars Haber Ajansı, Kuveyt sahil güvenlik ekiplerinin İranlı bir şirket için çalışan iki tekneye uluslararası sularda el koyduğunu duyurdu.

İran'daki Furug Denizcilik Endüstrisi Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Ogatiyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknelerin Kuveyt kara sularından çıkmak üzereyken sahil güvenlik güçleri tarafından limana çekildiğini söyledi.

Teknelerin sivil hizmetlerde kullanılmak üzere bir süre önce Kuveyt'in "Ez-Zur" limanından kiralandığını aktaran Ogatiyan, "Tekneler uluslararası sulara açılma iznini 20 gün önce almıştı ancak Kuveyt kara sularından ayrıldıkları sırada Kuveyt'e ait P-313 Fırkateyni tarafından zorla limana geri döndürüldü." dedi.

Mürettebatla birlikte el konulan teknelerin iadesi için Kuveytli yetkililerle yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadığını ifade eden Ogatiyan, teknelerdeki gıda stokunun tükenmesine rağmen mürettebatın teknelerden çıkmasına izin verilmediğini dile getirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi başarı... HABRAS´ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

Tarihi başarı... HABRAS´ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

NBA'de 2018'in en iyi 20 oyuncusu!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA