Kuveyt kadın vatandaşlara askerlik kapısını açtı

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:42

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Şeyh Hamad, Fetva Kurulunun kadınların silahlı kuvvetlere katılmasına ilişkin fetva kurallarına uygun bakanlık kararı aldı.

Haberde konunun ayrıntılarına yer verilmedi.



Yerel medyadaki haberlerde ise orduya kabul için kadınlara "vasi veya kocasının onayı, tesettüre riayet etmesi, tıp ve hemşirelik uzmanlıkları ile teknik ve lojistik hizmet alanlarında çalışması, sahadaki askeri tatbikatlara katılmaması, silah taşımaması" gibi şartlar öne sürüldüğü kaydedildi.

- KADINLARIN SİLAHLI KUVVETLERE KABULÜ

Savunma Bakanı Şeyh Hamad, Ekim 2021'de ülke tarihinde ilk kez kadınların da askere alınmasına izin veren karar almıştı.

Kuveytli milletvekili Hamdan el-Azami ise 4 Ocak'ta Savunma Bakanı Şeyh Hamad'ın kadınların orduya alınmasına ilişkin kararı karşısında Meclise gensoru vermişti.

Şeyh Hamad bunun üzerine, din adamları ve alimlerle görüşmesinin ardından ordudaki gönüllü kadınlar için düzenlenecek ilk eğitimin resmi bir fetvaya kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı, kadınlardan ilk aday grubunun silahlı kuvvetlere katılmasına ve şartlarına ilişkin çalışmaların, Fetva Kurulunun konuya ilişkin yanıtının ardından yapılacağı taahhüdünde bulunmuştu.