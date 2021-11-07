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Dünya

Kuveyt medyası: Kuveyt'te Hizbullah adına çalışan bir grup yakalandı

Kuveyt'te Hizbullah adına çalışan ve iş birliği yapan bir grubun yakalandığı belirtildi.

AA7 Kasım 2021 Pazar 02:14 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 02:15
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Kuveyt'te yayın yapan Es-Siyase gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Devlet Güvenlik Birimi, "gençleri Suriye ve Yemen'de çalışması için Hizbullah saflarına katmak" suçlamasıyla Hizbullah'la iş birliği yapan bir grubu yakaladı.

Güvenlik kaynakları, İçişleri Bakanlığının kardeş bir ülkeden güvenlik raporu aldığı ve yakalanan 4 kişilik grupta, eski bir milletvekilinin oğlu, eski bir milletvekilinin kardeşi, ismi uçak kaçırma eylemlerinde geçen bir zanlı ve bir kişinin daha olduğu bilgisini aktardı.

Sanıkların, "Kuveyt'te Hizbullah için kara para aklama, Kuveytli gençleri Hizbullah'a katılmaya teşvik için finanse etme ve Suriye ve Yemen'de uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla" suçlandığı ifade ediliyor.

Devlet Güvenlik Biriminde soruşturmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin Başsavcılığa sevk edilecekleri belirtildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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