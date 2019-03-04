10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3763
  • 6,1127
  • 223.361
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuveyt Parlamentosu Başkanı Ganim: İsrail ile normalleşme siyasi olarak haram, ahlaki olarak yasaktır

Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk el-Ganim, Arap-İsrail ilişkilerine yönelik, 'İsrail ile normalleşme siyasi olarak haram, ahlaki olarak yasaktır' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ganim, Ürdün'ün başkenti Amman'da Arap Parlamentolar Birliği tarafından "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adı verilen konferansta, Arap- İsrail ilişkilerine değindi.

"İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır, ahlaki olarak yasaktır" ifadesini kullanan Ganim, konferansın kapanış bildirgesinde normalleşmeyi reddetmeye vurgu yapılması çağrısında bulundu. Ganim, konunun dile getirilmesinin dahi kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Normalleşmeye hayır, çocuk katilleriyle, toprak işgalcileriyle normalleşmeye hayır" diyen Ganim, normalleşmenin boyun eğme ve teslim olma anlamına geldiğini vurguladı.

Ganim, konferansın adının "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" şeklinde konulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İsrail'e hitaben "hurafe ve efsanelere dayanarak tarihi karman çorman hale getirmeye çalışmayın, yorulursunuz" dedi.

Ganim, Kudüs'e zafer getirecek olanların bunun şartlarını yerine getirmeleri ve meydana inmeleri gerektiğine dikkati çekti.

İki gün sürecek konferans, 16 Arap ülkesinden meclis başkanlarının katılımıyla dün Amman'da başladı.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2 bin 800 rakımda Türk bayrağı açtılar

2 bin 800 rakımda Türk bayrağı açtılar

Muhammed el-Biltaci hastaneye sevkini istedi

Muhammed el-Biltaci hastaneye sevkini istedi

Kilit isim Bodrum'da yakalandı

Kilit isim Bodrum'da yakalandı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

'İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır'

'İsrail ile normalleşme siyasi olarak haramdır'

Buteflika'dan ilginç seçim vaadi

Buteflika'dan ilginç seçim vaadi

Çavuşoğlu: Türkiye her daim Filistin'in yanında olacak

Çavuşoğlu: Türkiye her daim Filistin'in yanında olacak

Abbas'tan ABD'ye 'Kudüs' mesajı

Abbas'tan ABD'ye 'Kudüs' mesajı
 

POPÜLER HABERLER

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA