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Dünya

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, LGBT paylaşımı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı James Holtsnider, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarında Kuveyt bayrağı üzerinden 'eşcinselliği' destekleyen paylaşımlar yapılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

AA3 Haziran 2022 Cuma 12:19 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Holtsnider'in dün bakanlıkta Kuveyt Amerika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevvaf el-Ahmed ile görüştüğü belirtildi.

Ahmed'in, Holtsnider'e Kuveyt devletinin ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından eşcinselliği destekleyen tweetleri reddettiği mesajını ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin Kuveyt'te yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uyması gerektiği vurgulanarak, Holtsnider'e bu tür paylaşımlar yayınlamama yükümlülüğünü vurgulayan bir muhtıra verildiği aktarıldı.

ABD Büyükelçiliği dün, Başkan Joe Biden'ın sözlerinden bir alıntı içeren ve Kuveyt bayrağını LGBT bayrağı şeklinde gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

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