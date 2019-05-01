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Kuveyt'te gazeteciyi öldürmekle suçlanan subayın kefaleti için 33 milyon dolar toplandı

Kuveyt'te gazeteci Hidayet Sultan es-Salim'i öldürdüğü gerekçesiyle 2002'den bu yana hapiste olan subayın serbest bırakılması için istenen 'diyet parası' 24 saatte toplandı.

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Kuveyt Meclisi eski üyesi Bedr Ed-Dahum, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, gazeteciyi öldürmekle suçlanan subay Halid Naka el-Azimi'nin serbest bırakılması için Avazim kabilesinin bir kampanya başlattığını ve kampanya kapsamında 24 saatte 10 milyon Kuveyt dinarı (yaklaşık 33 milyon dolar) toplandığını ifade etti.

El-Avazim Hayır Kurumu, gazeteci es-Salim'in varislerinin, "suçlunun hapishanede geçirdiği sürenin yeterli olduğunu belirterek ve 10 milyon Kuveyt dinarı diyet miktarı isteyerek" şikayetten vazgeçmelerinin ardından kampanya başlatmıştı.

Gazeteci, 2001 yılında başkent Kuveyt'te aracıyla trafik ışığında durduğu sırada, el-Azimi tarafından vurularak öldürülmüştü.

Subay Halid Naka el-Azimi, Hidayet Sultan es-Salim'i, el-Meclis Dergisinde kaleme aldığı ve Avazim kabilesindeki genç kızların onuruna zarar verdiği makalesi nedeniyle öldürdüğünü açıklamıştı. Gazeteci makalesinde, Kuveyt'te 1930'larda düğünlere dansöz olarak Avazim kabilesinden kadınların getirildiğini yazmıştı.

Ceza Mahkemesi, Şubat 2002'de el-Azimi'yi, gazeteciyi öldürmekten suçlu bulmuş ve hakkında idam cezası vermişti. Söz konusu ceza temyiz mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştü.

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