Kuveyt'ten Filistin'e destek

AA 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:06 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:06

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Filistin'e destek için başlatılan kampanya, Sosyal İşler Bakanlığı Toplumsal Kalkınma Müsteşarı Yardımcısı Hena el-Haciri, Dışişleri Bakanı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Yardımcısı Nasır es-Sabih ve Filistin'in Kuveyt Büyükelçisi Rami Tahbub'un katılımıyla başkent Kuveyt'te düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Toplantıda konuşan Haciri, kampanyanın Bakanlar Kurulunun talimatıyla başlatıldığını, hayır kurumlarının ve yardım kuruluşlarının Filistin'e destek için yapılan bağışları toplayacağını, bu yönde çeşitli programlar, kalıcı projeler planlanacağını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sabih de Filistin davasının Kuveyt'in temel davalarından biri olduğunu belirterek, tüm vatandaşlardan kampanyaya destek olmalarını istedi.

Filistinli Büyükelçi Tahbub da Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Kuveyt halkına Filistin'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Bugün itibarıyla başlayan halk kampanyasının bir ay süreceği aktarıldı.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.