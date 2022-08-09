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Dünya

Kuveyt'ten İsrail'e kınama

Kuveyt, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskınını kınadığını açıkladı.

AA9 Ağustos 2022 Salı 21:59 - Güncelleme:
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Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuveyt, İsrail yönetiminin Filistin'de işlemeye devam ettiği suçları ve 3 Filistinlinin ölümü, onlarcasının yaralanmasıyla sonuçlanan Nablus baskınını kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Nablus'ta Filistinlilerin ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan "menfur suçun" sorumluluğunun İsrail güçlerine ait olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in söz konusu saldırılarını durdurması ve Filistin halkına koruma sağlaması çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin sabah işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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