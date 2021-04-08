Kuveyt'ten Türkiye açıklaması

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:36

Sabah, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile baş başa görüşmelerinin ve Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Kuveyt ilişkilerinin 57 yıllık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Sabah, "Özellikle son 20 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Sabah, iki ülke ilişkilerinin kurumsallaşmasında İOK'un önemine işaret etti.

Basın toplantısı öncesinde 6 anlaşmanın imzalandığını belirten Sabah, "Şu anda iki ülke arasında 61 anlaşma imzalanmış durumda. Bunlar birçok alanı kapsamakta ve iş birliğimizi güçlendirmektedir." dedi.

Sabah, siyasi, ticari ve savunma alanlarındaki iş birliğinin yanında turizm alanındaki iş birliğinin de iki ülke açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Sabah, bu krizin yeni fırsatlar doğuracağına da işaret ederek hayatını kaybedenlere taziye, virüse yakalananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- "TÜRKİYE-KUVEYT ARASINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR"

Sabah, Çavuşoğlu ile Türkiye-Kuveyt arasında sağlık sektörünün güçlendirilmesi ve eğitim alanında iş birliği konularını görüştüklerini dile getirdi.

Bakan Sabah, Çavuşoğlu ile ayrıca iki ülke arasında kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, eğitimde teknolojiden yararlanma ve siber alanda etkinlik ve iş birliği konularını da ele aldıklarını belirtti.

Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komitesinin faaliyet göstermesinden mutluluk duyduğunu aktaran Sabah, ilerleyen dönemde bir dizi görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sabah, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldıklarına dikkati çekerek "Türkiye-Kuveyt arasında bölgesel ve küresel konularla ilgili görüş birliği var. Çünkü bu konulara siyasi çözüm aramaktayız." dedi.

- KÖRFEZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE DESTEK VEREN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Yemen konusunda Suudi Arabistan'ın girişimlerini desteklediklerini de dile getirdi.

Çavuşoğlu ile görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydeden Sabah, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası düzeyde bu konudaki çalışmaların aktifleştirilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Sabah, öte yandan Çavuşoğlu ile İsrail-Filistin barış görüşmelerini ve Libya'daki gelişmeleri de detaylıca ele aldıklarını aktardı.

Türkiye ve Kuveyt arasındaki ilişkilerin geniş kapsamlı olduğunu ve karşılıklı ziyaretlerin süreceğini kaydeden Sabah, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini vurguladı.

Sabah, basın toplantısının ardından gazetecilerin, Kuveyt'in Körfez krizine ara buluculuk çabalarına ilişkin soruya da yanıt vererek "Şükürler olsun Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde, Mısır'ın çabalarıyla birlikte bu yıl başında Suudi Arabistan'da bir zirve yapıldı. Bu zirvede sorunu çözdük." diye konuştu.

Hala çözülmesi gereken konular olduğunu ifade eden Sabah, "Bu dosyaların ülkeler arasında çözümlenmesi lazım. Ancak çabalar her zaman devam etmekte. Bütün ülkelere teşekkür ve dost Türkiye'ye de bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.