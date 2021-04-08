Kuveyt'ten Yemen açıklaması: Çözüm için tüm çabaları destekleyeceğiz

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 16:18 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 16:18

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Halid es-Sabah, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek ve beraberindeki heyeti başkent Kuveyt'teki Es-Seyf Sarayı'nda kabul etti.

Başbakan Sabah görüşmede, "Kuveyt, kardeş Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması ve krizin sona ermesi için tüm çabaların destekçisidir." ifadelerini kullandı.

Sabah ayrıca ülkesinin, siyasi bir çözüme ulaşmak ve Yemen halkının insani sıkıntılarının sona erdirilmesi için Suudi Arabistan'ın başlattığı girişimi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Yemen ajansı Saba'nın haberinde de Dışişleri Bakanı Bin Mübarek'in ülkesindeki son durumun ve krizin çözümü için atılan uluslararası ve bölgesel çabaları değerlendirmek üzere Kuveyt'te gittiği belirtilmişti.

Suudi Arabistan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunmasına yönelik "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlatmıştı.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.