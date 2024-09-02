Kuzey Afrika ülkesinde tartışmalı isme suikast

Libya'nın başkenti Trablus'taki Deniz Harp Okulu Komutanı Abdurrahman Milad'ın, silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "El-Bidca" lakabıyla bilinen Milad, başkent Trablus'un batı kesiminde aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Makineli tüfeklerle ateş açarak Milad'ı öldürenlerin kimlikleri tespit edilemezken olayla ilgili soruşturmanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Milad'ın çok fazla düşmanının bulunduğunu belirten güvenlik kaynakları, Milad'ın destekçisi silahlı kişilerin toplanmaya başlandığına, gerilimin olabileceğine dikkati çekti.

Bu arada Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Facebook hesabından Milad için taziye mesajı yayımladı. Mişri, başsavcıya Milad'a suikast düzenleyenlerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

İSMİ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNENİN BATIRILMASI OLAYINA KARIŞMIŞTI

Milad, 2017'de yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Libya Sahil Güvenliğinden eski bir yetkilinin de içerisinde bulunduğu göçmenleri taşıyan teknenin batırılması olayına karışmıştı.

ULUSLARARASI SUÇLU OLARAK BİLİNİYOR

BM Güvenlik Konseyince 2018 yılında yayınlanan bir rapora göre de Libya'da insan kaçakçılığı oluşumlarına öncülük edip göçmenlere işkence yapılmasına ve insan hakları ihlallerine karışan Milad, uluslararası suçlu olarak biliniyor.

Libya hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı, Milad'ı beraberindeki kişilerle Ekim 2020'de Trablus'ta gözaltına almıştı.

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