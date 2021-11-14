Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerden 8'i öldü

AA 14 Kasım 2021 Pazar 18:15 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 18:15

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri ve Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, Büyük Kanarya Adası'nın 65 kilometre güneyinde dün akşam gelen ihbar üzerine 62 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgeye giden Sahil Güvenlik ekiplerinin, 62 düzensiz göçmenden 7'sini teknede ölü bulduğu, bir kişinin de helikopterle hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kuzey Afrika kökenli oldukları açıklanan düzensiz göçmenlerden 12'sinin hastanede tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, söz konusu 62 kişilik grup dışında Kanarya Adaları'na son 24 saatte iki ayrı tekneyle toplam 73 düzensiz göçmenin geldiği duyuruldu.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akınında bu yıl büyük bir artış gözlenirken, İçişleri Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 14 bine yakın düzensiz göçmenin geldiği ve bunun 2020 yılına göre iki kat fazla olduğu belirtiliyor.