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Dünya

Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu

Danimarka Enerji Ajansı, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıkladı.

AA2 Ekim 2022 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu
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Dün, Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu bildiren kurum, bugün de Kuzey Akım 1 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu duyurdu.

Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, boru hatlarından gaz çıkışlarının tamamlandığı, sabit basınca ulaşıldığı kaydedildi.

- KUZEY AKIM 1 VE KUZEY AKIM 2 BORU HATLARINDAKİ SIZINTILAR

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

  • Kuzey Akım 1
  • Kuzey Akım 2
  • doğal gaz
  • sızıntı

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