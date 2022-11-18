İddialar doğrulandı! Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlama sabotaj
İsveç'te yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı. Savcı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde patlayıcı kalıntılarının bulunduğu ifade edildi.
İsveç'te yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı. Savcı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde patlayıcı kalıntılarının bulunduğu ifade edildi.