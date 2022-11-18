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Dünya

İddialar doğrulandı! Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlama sabotaj

İsveç'te yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı. Savcı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde patlayıcı kalıntılarının bulunduğu ifade edildi.

18 Kasım 2022 Cuma 11:52 - Güncelleme:
İddialar doğrulandı! Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlama sabotaj
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İsveç'te yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı. Savcı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde patlayıcı kalıntılarının bulunduğu ifade edildi.

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