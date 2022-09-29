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Dünya

Kuzey Akım'da dördüncü sızıntı bulundu

İsveç, Kuzey Akım boru hattında dördüncü gaz kaçağının bulunduğunu duyurdu.

Reuters29 Eylül 2022 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
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Svenska Dagbladet gazetesine konuşan İsveç sahil güvenliği sözcüsü Jenny Larsson, "Bu kaçaklardan ikisi İsveç'in özel ekonomik bölgesinde" dedi. Diğer iki kaçak ise Danimarka'nın özel ekonomik bölgesinde.

İsveç Denizcilik Müdürlüğü (SMA), Salı günü Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında sızıntı olduğu uyarısını yapmıştı.

Sızıntılar tespit edildiği sırada, her iki boru hattından da Avrupa'ya doğalgaz akışı yapılmamaktaydı. Ancak her iki boru hattında da basınç altındaki doğalgaz bulunmaktaydı. Boru hatlarındaki sızıntılar, ticari faaliyetlerin yeniden başlatılmasını bir süre engelleyecek.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya'nın kuzeybatısındaki Vyborg kasabasından başlayıp Finlandiya'nın yakınından geçerken, Kuzey Akım 2 boru hattı Rusya'nın kuzeybatısındaki Ust-Luga limanından başlayıp Estonya'nın yakınından geçiyor. Her iki boru hattı da Baltık Denizi'nin altından Almanya'nın kuzeydoğusundaki Lubmin'e bağlanıyor.

  • Rusya
  • Kuzey Akım
  • sızıntı

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