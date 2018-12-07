Kuzey Ege Denizi´nde iki gemi çatıştı

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'dan Mısır'ın Damietta Limanı'na giden Hollanda bayraklı 89 metre uzunluğundaki Panda isimli gemi ile Ukrayna'dan Tunus'a giden 69 metre uzunluğundaki Panama bayraklı Barlas isimli gemi, Ayvacık ilçesinin Babakale köyü mevkisi açıklarındaki Müsellim Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.

Her iki geminin kaptanı yaşanan olayın ardından Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) telsiz yardımıyla bilgi verdi.

Yaşanan olay sonucu gemilerde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin mevcut seyirlerine devam ettiği öğrenildi.