Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Ege Denizi´nde iki gemi çatıştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, saat 00.00 sıralarında aynı yönde seyreden iki gemi çatıştı. Gemilerde hafif maddi hasar oluştu.

  • AA/DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'dan Mısır'ın Damietta Limanı'na giden Hollanda bayraklı 89 metre uzunluğundaki Panda isimli gemi ile Ukrayna'dan Tunus'a giden 69 metre uzunluğundaki Panama bayraklı Barlas isimli gemi, Ayvacık ilçesinin Babakale köyü mevkisi açıklarındaki Müsellim Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.
 
Her iki geminin kaptanı yaşanan olayın ardından Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) telsiz yardımıyla bilgi verdi.
 
Yaşanan olay sonucu gemilerde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
 
Herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin mevcut seyirlerine devam ettiği öğrenildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA