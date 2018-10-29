Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cami önünde Ku Klux Klan kıyafetli grupla ilgili inceleme başlatıldı

Kuzey İrlanda’da polis, ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın (KKK) kıyafetleri ile bir cami önünde poz veren grupla ilgili inceleme başlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polisten yapılan yazılı açıklamada, başkent Belfast’ın doğusundaki Newtownards kasabasında cumartesi günü bir cami önüne ırkçı örgüt KKK’nın kıyafetleri ile poz veren 10 kişilik grupla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

“Bu olayı nefret suçu kapsamında soruşturuyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, bu tür suçların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

KKK kıyafetleri ile sıkılı yumrukları havada poz veren grubun fotoğrafları hafta sonunda sosyal medyada yayılmıştı.

Olayın gerçekleştiği "Newtownards İslam Merkezi"nin kapısına geçen sene domuz kafası bırakılmıştı.

ABD’de iç savaşın sona ermesinin ardından Tennessee eyaletinde 1865'te kurulan ırkçı gizli örgüt KKK, özellikle siyahilere ve farklı dinlerin mensuplarına karşı görüşleriyle biliniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA